متحدث “التجارة” يكشف تفاصيل مخالفة لسوق بالرياض سمح لمصابة بكورونا بالدخول دون التأكد من حالتها عبر “توكلنا”

بلادي – الرياض :
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن حالة مخالفة لسوق بالرياض سمح لمتسوقة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالدخول.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن السوق سمح للمصابة بالدخول دون قياس درجة حرارتها أو التأكد من حالتها الصحية عبر “توكلنا”.
وأبان أن فرق التفتيش من أمانة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والجهات الأمنية ووزارة التجارة، اكتشفت خلال زيارتها المفاجئة للسوق إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما أثبته أيضًا تطبيق توكلنا.
وأضاف أن الفرق الرقابية اكتشفت أيضًا عاملا غير سعودي مخالطا لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال السوق، كما تم إغلاقه بشكل فوري.
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