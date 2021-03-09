حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وأوضح المركز في توقعه أن الطقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وذكر أن أعلى درجة حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 8 درجات مئوية في طريف.