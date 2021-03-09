صورة لمتحدث “قوات التحالف” أمام سد مأرب اليوم

بلادي – الرياض : ظهر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العميد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء في صورة التُقطت له أمام سد مأرب باليمن. وأوضحت الصورة العقيد المالكي خلال زيارته لمحافظة مأرب صباح اليوم وبرفقته محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على ضفاف سد مأرب التاريخي. وأكد المالكي، استمرار دعم الجيش اليمني في معركة مأرب، وأنها ستكون عصية على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحاً أنه التقى مسؤولي المحافظة وأن الحياة تسير بشكل طبيعي هناك.

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