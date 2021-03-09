عالم صيني يتردد أسبوعياً على “وادي تميرية” بالرياض منذ 20 عاماً.. تعرّف على السبب

بلادي – الرياض :
يتوافد العديد من سكان المملكة الأجانب على “وادي تميرية” شمال غرب الرياض، لرؤية تفتح زهور السوسن في موسمها، طوال شهر فبراير وبداية مارس.
ومن أقدم الزوار الأجانب لهذا الوادي، وفقا لقناة “العربية”، عالم الأبحاث الصيني رونج بو، الذي يعمل في الرياض ويتردد مع زوجته على هذا المكان منذ 20 عامًا.
ويزور العالم الصيني هذا الوادي كل يوم جمعة طوال شهر فبراير، ليلتقط الصور لنباتات السوسن، ويشاهدها وهي تتفتح خلال الساعة التي تتعامد فيها الشمس عليها وقت الظهيرة، لتتحول إلى ألوان متعددة ثم تعود إلى الانكماش، في مشهد مبهر لا يتكرر طوال أشهر السنة.
وأشار رونج بو إلى أنه جاء إلى الرياض عام 2003، ونصحه أصدقاؤه بالقدوم إلى “وادي تميرية”، لافتًا إلى أنها منطقة سياحية رائعة.
وأضاف: “أعتقد أن المقيمين هنا يجب أن يفعلوا شيئا، ليعلم الجميع عن هذا المكان”.
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