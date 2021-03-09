متحدث “التحالف” من اليمن: مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي.. والحياة فيها تسير بشكل طبيعي

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، استمرار دعم الجيش اليمني في معركة مأرب، مشيرًا إلى أنها ستكون عصية على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح، خلال تواجده في مأرب، أنه التقى عددًا من مسؤولي المحافظة اليمنية، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي هناك، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي لا تولي اهتمامًا لحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

يذكر أن ميليشيات الحوثيين كانت قد تلقت عددًا من الضربات خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد تصعيد هجماتها التي تسعى لاستهداف المدنيين في المملكة.