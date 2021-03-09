ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين

بلادي – الرياض :
عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في الرياض مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وشهد الاجتماع التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين، وقعها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ومن الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.
وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما شملت الثانية اتفاقية بمجال قدوم الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
وحضر توقيع الاتفاقيات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن فهد، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومن الجانب الماليزي الأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب، بالإضافة إلى وزيري خارجية البلدين.
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