“البنك المركزي” يعلن إلغاء ترخيص شركة “عون” للتمويل

بلادي – الرياض : أعلن البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، عن إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر من البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإيجار التمويلي والتمويل الاستهلاكي بالمملكة. وأوضح أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 29/8/1441، والذي تضمن طلب إلغاء ترخيصها بغرض التصفية الاختيارية. ودعا البنك المركزي جميع عملاء الشركة الذين لديهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك، أو التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي حال عدم تجاوب الشركة.

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