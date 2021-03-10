دوت الخليج – جدة في كل يوم يُمتعنا بشيء له من أسلوبه الخاص في المدرسة الإعلامية العرفجية من خلال طرح يومياته , ويعودُ بِنا للذكريات الجميلة .. الماضي من الحب والعشق , وها هو اليوم من خلال أحد قراءته للكتب عن أحد القصائد ” لشاعر المرأة ” فليسوف زمانه الشاعر نزار قباني .. ويقول العرفج ” أن نزار قباني اختلف مع حبيبته فكتب على لسانها هذه القصيدة ..وعلق العرفج ” بأن هذه القصيدة حفظها عام 1994هـ .. ويعود الآن لقراءتها مرة أخرى بعد مرور 27 عاماً ويتذكر قصيدة ” لطفي زين ” التي غناها طلال مداح حين قال :

سبعة وعشرين ضاعت وسط الزحام

ويضيفُ العرفج ” بأن قصيدة نزار قباني هي على حال لسان حبيبته حديث النفس للنفس والتي مطلعها :

ماذا أقول له جاء يسألني

إن كنت أكرههُ أو كنتُ أهواهُ

ماذا أقول , إذا راحت أصابعهُ

تُلملمُ الليل عن شَعري وترعاهُ ؟

تعالوا نستمع إلى بقية القصيدة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرفج يعود بنا 27 عاماً لقصيدة ” نزار قباني ” عن الحب والتي كتبها على لسانها ” ماذا أقول له ؟” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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