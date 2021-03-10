زيارة وفد جمعية “تعلّم” لرجل الأعمال عبدالمحسن بن عبدالله السلطان

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منار علي – الأحساء
تقوم جمعية المركز الخيري (تَعلّم) لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء بدور كبير في تعليم كتاب الله من خلال مدارسته ومعاهدته في برامجه المتضمنة في المدارس الشرعية والحلقات القرآنية والبرامج النوعية ، جعلت الجمعية مركزًا مهما في هذا المجال.
للجمعية رؤيتها الخاصة بها، والتي تعتمد على التميز في تعليم القرآن الكريم وعلومه، وتعزز هذه الرؤية رسالة الجمعية التي تعتمد على بناء أجيال ربانية خلقها القرآن قادرةٌ على القيام بدورها تجاه مجتمعها، وفق نهج الكتاب والسنة النبوية، مرتكزًا في نجاحه على كفاءات متميزة، وأساليب تعليمية متطورة
وفي يوم الأحد الموافق 24 من شهر رجب ونيابةً عن رئيس الهيئة الإشرافية الدكتور خالد بن جاسم البريكان زار وفد من جمعية (تعلّم) لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء رجل الأعمال الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان .
كما عرض المدير التنفيذي الأستاذ عارف بن عبد العزيز الحمام بعضًا من برامج الجمعية وما تقدمه لخدمة كتاب الله وعلومه .
وثمّن نائب رئيس الهيئة الإشرافية الأستاذ سعد بن يوسف الدرويش جهود الأستاذ عبد المحسن في دعم المجال الخيري ، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته .
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