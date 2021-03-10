وزير الخارجية الروسي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

بلادي – الرياض:

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء)، إلى الرياض، في زيارة رسمية.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد التقى أمس (الثلاثاء)، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.

وجرى اللقاء بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وشهد بحث الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.