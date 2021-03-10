وزير الاتصالات: هيئة الحكومة الرقمية ستخلق تجربة سهلة وموحدة للمواطن والمقيم

بلادي – الرياض:
ثمّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، دعم القيادة للتحول الرقمي في المملكة، بإطلاق هيئة الحكومة الرقمية، بما يثري تجربة المواطن بخدمات رقمية استباقية ومتكاملة.
وأوضح السواحة أن هيئة الحكومة الرقمية ستخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.
وتعد أبرز مهام الهيئة، المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمالها، ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار الأدوات لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة لحوكمة أعمال السحابة الحكومية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.
كما تتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
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