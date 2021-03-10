“الانضباط” تعلن نتائج أحداث مباراة النصر والهلال

بلادي – الرياض:
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة، اليوم (الأربعاء)، نتائج أحداث مباراة النصر والهلال، والتي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلنت اللجنة عدم ثبوت شكوى مدير فريق الهلال سعود كريري، والمقدمة ضد لاعب النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس.
وقررت لجنة الانضباط مصادرة رسوم الشكوى لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.
كما أوضحت عدم ثبوت شكوى نادي النصر والمقدمة ضد مدير الكرة في الهلال سعود كريري ولاعب الفريق محمد البريك، حيثُ قررت اللجنة مصادرة رسوم الشكوى لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.
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