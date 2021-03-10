“العدل” تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء

بلادي – الرياض:
أطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ليتم تفعيل البيع والشراء للعقارات بشكل إلكتروني بالكامل، وذلك في إطار جهودها للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيًا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعًا وشراءً إلكترونيًا؛ لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.
وأكدت أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة للاعتماد من كُتَّاب العدل أو الموثقين.
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