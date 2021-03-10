حساب المواطن يكشف تفاصيل الدعم لدفعة شهر مارس

بلادي – الرياض:

كشف برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ(40) الخاصة بشهر مارس، والتي أودعها في حسابات المستفيدين اليوم (الأربعاء).

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم هذا الشهر من المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق، إضافةً إلى 16,4 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة سابقة.

وصرح المتحدث الرسمي لحساب المواطن، سلطان القحطاني، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 92 مليار ريال، منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأضاف القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92%.

وتابع أن عدد التابعين تجاوز 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.