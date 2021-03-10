بلادي – الرياض:
وجدت تغريدة نشرتها مواطنة؛ تفاعلاً كبيراً من قبل الناشطين على موقع “تويتر”؛ حيث عبروا من خلالها عن دعهم وتشجيعهم لها، ودعوا لها بالتوفيق والنجاح.
وناشدت المواطنة وتدعى “أم عبدالرحمن” من خلال تغريدة ومقطع فيديو؛ دعمها لنجاح مشروع “قهوة” افتتحتها حديثاً بحي الصحافة بالرياض، لافتة إلى أنها فتحت هذا المحل بآخر رأس مال بقي لها بعدما خسرت مشروعها السابق “مطعماً” بسبب مشاكل مالية وتأثيرات جائحة “كورونا”.
وقالت إن هذا المشروع الجديد يعد “آخر حبل نجاة لها”، سائلة التوفيق من المولى عز وجل، ودعم الجميع لها، مضيفة: “تكفون أحتاج وقفتكم مع بنت ديرتكم.. تكفون لا تخلوني.. محتاجة فزعتكم”.
وكان لهذه الكلمات التي أطلقتها “أم عبدالرحمن” تأثيرها الكبير على الكثيرين، الذين أكدوا أنهم سيدعمون مشروعها؛ كلٌ على طريقته، حيث تطوع البعض بدعمها من خلال الإعلان عن محلها بحساباتهم على مواقع التواصل المختلفة مجاناً، فيما أشار آخرون إلى أنهم سيدعمونها بالشراء من محلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “آخر حبل للنجاة”.. مواطنة تناشد بدعمها في مشروع افتتحته بعد خسارة سابقة.. وتفاعل كبير معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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