بلادي – الرياض:
احتفلت القوات البحرية الملكية، أمس (الثلاثاء)، بتخريج الدفعة الـ217 من مركز التدريب البحري، وذلك بحضور نائب قائد القوات البحرية الملكية في المملكة اللواء البحري الركن، محمد الغريبي.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري كلمة بهذه المناسبة، كما تضمن حفل التخرج العرض العسكري.
واشتمل العرض العسكري على نشيد المركز، وتقدم قائد كتيبة الطلبة العقيد البحري لإلقاء القسم للخريجين، وانتهى الحفل بكلمة توجيهية من نائب قائد القوات البحرية.
القوات البحرية الملكية تحتفل بتخريج الدفعة (217) من مركز التدريب البحري
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