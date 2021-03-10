شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 380958 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 245 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة وتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة. وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء . وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :

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