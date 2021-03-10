في اجتماعه الستون….. بلدي الأحساء يستحدث لجنة الإسكان ويناقش ميزانية الأمانة لعام2021

هاني الطويل – الأحساء

عبر الاتصال المرئي عقد المجلس البلدي لأمانة الأحساء اجتماعه الستون (60) برئاسة د. أحمد بن حمد البوعلي ونائبة أ. يوسف بن خليفة الحجي وبحضور جميع الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس البلدي الدكتور البوعلي بالحضور شاكراً لهم تواجدهم واهتمامهم ومتابعتهم لهموم المواطنين وتلمس اهم احتياجاتهم، وحرص على الجميع باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والسلامة سائلا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد كما أكد الرئيس على ضرورة مشاركة المجلس في حملات التوعية الميدانية والبرامج التثقيفية للمجتمع، كما تم مناقشة جدول الأعمال من قبل رئيس المجلس والتي بدأت بمناقشه وعرض التعاميم الواردة، والتنسيق للقاءات الدورية، وتقارير اللجان.

حيث قدم رؤساء اللجان عدد من القرارات والتوصيات في اجتماعهم ومن أبرزها توصية المجلس بضرورة العناية الخاصة بالبلدات الشرقية والشمالية وتحديد ميزانيات مخصصة لتطوير البنية التحتية في تلك البلدات والمدن، وتقرر تشكيل لجنة بمسمى (لجنة الإسكان)، كما أوصى بتفعيل الزيارات الميدانية للأعضاء لحصر احتياجات الدوائر الانتخابية من الخدمات البلدية، مراجعة عقود النظافة وتوزيع الحدائق على جميع الدوائر الانتخابية، مطالبات أعضاء الدوائر بحصر احتياجات كل دائرة من سفلتة وإنارة وارصفة، تم مناقشة الميزانية المعتمدة لأمانة الأحساء لعام 2021، واعتمادها مراجعة عقد شركة مواقف المبرم مع أمانة الأحساء لوجود بعض الملاحظات على العقد، المتابعة مع التجمع الصحي الأول بالاحساء بشأن تطبيق كود الوصول الشامل، تفعيل اتفاقية تعاون مع جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، التوصية المحافظة على الأماكن والمعالم التراثية والثقافية والسياحية في واحة الأحساء، عقد شراكات إعلامية والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس المجلس البلدي د. البوعلي بأن ما يقوم به الأعضاء من جهود يسعون فيها لتلبية احتياجات المواطنين بكل الدوائر وإيصال أصواتهم للجهات المعنية.