دوت الخليج : د.جواهر العبد العال – الطائف ـ وقعت الشؤون الصحية بالطائف عقد شراكة مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية ” نرعاك” في إطار المشاركات المجتمعية المتنوعة

حيث تتولى “نرعاك” القيام بتوفير بعض الأجهزة والتجهيزات الطبية المساعدة لمرضى الطب المنزلي,والتي تشتمل على أجهزة التنفس,أجهزة الربو,أجهزة شفط البلغم والسوائل,أجهزة قياس السكر,المستلزمات الطبية الأخرى المتنوعة.وأشار مدير إدارة المشاركةالمجتمعية / عبدالرحيم بن أحمد المالكي أن ذلك يأتي وفقاً لأهداف الشراكات المتنوعة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى وبالذات مرضى الرعاية المنزلية ,موضحاً أن توجيهات مدير الشؤون الصحية/ سعيد بن جابر القحطاني ,تقضي بالتوسع في الشراكات المتنوعة نظراً لأهميتها في دعم المرضى وإعطاء الفرصة أمام مؤسسات المجتمع في تقديم الدعم والمساندة باعتبارهم شركاء في تقديم الخدمات الصحية

معربا ًعن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة / عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية على جهودها المتنوعة ودعمها لهذه الشراكة المهمة التي ستسهم في تقديم خدمات نوعية لمرضى الطب المنزلي .

وتجدر الإشارة إلى أن الطب المنزلي بصحة الطائف يقوم بجهودٍ كبيرة في سبيل خدمة المرضى في منازلهم بشكل مستمر وفق آلية عمل وخططط معتمدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إتفاقية بين صحة الطائف و”نرعاك” لخدمة مرضى ” الطب المنزلي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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