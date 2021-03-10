يحدث الآن…دوت الخليج تبُث لقاء عبر الزوم في زمن كورونا

فاتن خوشحال – المدينة المنورة : دوت الخليج تُطلق لقاء (الكاريزما الإعلامية وكيفية اكتسابها) ضمن البرنامج التدريبي لطلبة الإعلام بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مع استضافة جامعات أخرى عبر الزوم zoom في عام 2021. وذلك بتقديم خبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات إيمان جمل الليل حيث أوضحت أهمية الشخصية الكاريزمية وكشفت من خلال اللقاء عن أسرار اكتساب الكاريزما.

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