“الصحة”: عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز 1.65 مليون جرعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تجاوز الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” 1.65 مليون جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 12 ألف جرعة للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد توسع الوزارة في مراكز أخذ اللقاح، من بينها مواقع للحقن باللقاح داخل المركبات.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.