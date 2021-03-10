غرامة 2 مليون ريال.. “التجارة” تشهر بمواطن تستر على وافد مقابل نسبة من أرباح مطعم “بخاري” في المدينة

بلادي – الرياض :

شهرت وزارة التجارة اليوم (الأربعاء)، بمواطن تستر على وافد مقابل 15% من أرباح مطعم “بخاري” في المدينة المنورة.

وأوضحت أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية في المدينة، بتغريمهما 2 مليون ريال وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

ودعت التجارة المخالفين إلى المبادرة بتصحيح أوضاع تجارتهم عبر موقع الوزارة لإعفائهم من العقوبات قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس 2021.