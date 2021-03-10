بلادي – الرياض :
أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة عن تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من أبريل، وذلك لأسباب احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اليوم (الأربعاء) أنها ستتولى مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى بهوية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.
وأضافت أنها تسعى من خلال التأجيل إلى الاستجابة للتحذيرات الرسمية، وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية المعنية، وتوفير الظروف الملائمة لزيارة آمنة لجميع المستفيدين من العرض.
من جانبه، أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تعليقاً على التأجيل، أن المعرض سيكون بحلة جديدة في موعده الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل معرض الكتاب إلى شهر أكتوبر.. ووزير الثقافة: سيكون بحلة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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