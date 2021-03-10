الطقس المتوقع غداً الخميس: رياح مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية بهذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مناطق: “الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والأجزاء الشرقية من تبوك”.

كما تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في أبها وطريف.