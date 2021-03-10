القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو متداول أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي في الرياض

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي من أحد الأبنية السكنية في محافظة الخرج.
وأوضحت أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأكدت أن المتهم أقر بما نُسب إليه، وقد ضُبطت المركبة المستخدمة في عملية السرقة، وجرى إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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