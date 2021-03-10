فلكي: اقتران القمر وعطارد وإلى جوارهما المشتري وزحل غداً قبل شروق الشمس

بلادي – الرياض :

توقّع رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، حسن عسيري، حدوث اقتران للقمر مع عطارد وإلى جوارهما المشتري وزحل، وذلك قبل نصف ساعة من شروق شمس يوم غدٍ (الخميس).

وأوضح عسيري أن الاقتران يُعد حدثاً ظاهرياً، ويحدث عندما يقترب جرمان سماويان من بعضهما ويكونان على نفس خط الطول السماوي، مشيراً إلى أن مارس الجاري سيشهد عددًا من الاقترانات بين القمر من جهة وكل من المريخ والمشتري وزحل من جهة أخرى.

وأضاف أن عطارد وصل قبل عدة أيام إلى استطالته القصوى الغربية، وهي المسافة بين الشمس والكوكب بالنسبة للأرض، وعند الاستطالة القصوى الغربية يكون عطارد مرئياً لفترة قصيرة فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة.

وبيّن عسيري أن زاوية الاستطالة القصوى لكوكب عطارد تتراوح ما بين 18 و28 درجة، وأن هذا التفاوت في القيم ناتج عن المدار البيضاوي الشكل للكوكب، حيث تُعد الاستطالة القصوى فرصة مناسبة ووقتًا ملائمًا لرصده.