عبد الرحمن بن مساعد: أمريكا سجلها أسود في حقوق الإنسان ولا يمكنها إلقاء محاضرات على الآخرين في هذا الجانب

بلادي – الرياض :
أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن الولايات المتحدة لديها سجل أسود في حقوق الإنسان، وبالتالي ليس لديها الحق في إعطاء المحاضرات للآخرين في هذا الجانب.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) عبر برنامج الموقف على القناة السعودية، أن أمريكا قتلت 140 ألف شخص خلال دقائق بعد إسقاطها قنبلة نووية على هيروشيما اليابانية، وممارساتها معروفة للجميع في سجن أبوغريب بالعراق وسجن جوانتنامو، إضافة إلى ممارسات الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.
وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين حول إعادة تقييم العلاقة مع المملكة هدفها دغدغة مشاعر الناخبين فقط، لأن العلاقات تقوم على المصالح المشتركة، ويدرك مسؤولوها حجم وثقل ومكانة المملكة على مستوى العالم.
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