تدشين 5 مراكز لقاحات جديدة لكورونا في الرياض

بلادي – الرياض :
دشن تجمع الرياض الصحي الأول 5 مراكز لتلقي لقاحات كورونا في جنوب وغرب العاصمة الرياض.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، حيث تقع المراكز الجديدة في أحياء عتيقة وظهرة نمار والزهرة وبدر 2 والمربع.
وأوضح أن تلك المراكز تعمل إلى جانب المراكز التي دُشنت مسبقاً، كما تواصل “الرعاية المنزلية” في التجمع تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية باللقاح.
وأضاف أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا المقيمين مع هؤلاء المرضى، بشرط توفر الاشتراطات، حماية لأنفسهم ومن حولهم.
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