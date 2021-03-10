بلادي – الرياض : أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تفاصيل مقطع فيديو ذكر أنه متداول وظهر فيه صيد جائر لطيور الرهو قبل أيام. وقال إنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول حول الصيد الجائر لطيور الرهو بتاريخ 7 مارس 2021م، فإن التصوير كان خارج المملكة. ونشر المركز صورة للواقعة، والتي بينت قيام عدد من الأشخاص بصيد 42 طائرا من طيور الرهو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحياة الفطرية” يوضح تفاصيل مقطع فيديو ظهر به صيد جائر لطيور الرهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.