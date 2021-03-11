فريق رؤية التطوعي التنظيمي مشاركًا في #خذ_الخطوة

منار علي – الأحساء

تحت شعار #خذ_الخطوة وتشجيعًا من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين لأخذ جرعات اللقاح ضد ڤايروس كورونا كوڤيد – ١٩ وبمشاركةعدد من المتطوعين ضمن فرق تطوعية ضمت أبناء وبنات الوطن في صفوفها .

في سابقة جديده على الفرق التنظيمية والتي اختصت بمجال التنظيم دون التطوع يغيّر فريق رؤيه تلك الصورة النمطية وينضم للمشاركة فيالتنظيم من نوع آخر حيث أن هذا التنظيم ” تنظيم / تطوعي ” لا أجر له إنما هدفه خدمة الوطن والسعي في مكافحة هذا الوباء عن بلادنا .

يبدأ فريق رؤية بالدعم والمساندة لحملة التطعيم بمستشفى العمران العام منذ يوم الاثنين الموافق 8-3-2021

ويستمر بمشاركته لمدة أسبوع .

حيث ينضم المتطوعين والمتطوعات لصفوف التنظيم يوميًا من 3:30 مساءً وحتى 8:00 مساءً .

بقيادة علاء الخميس والذي يتحدث لبلادي مصرحًا :

نحن كفريق تنظيمي تطوعي هدفنا التوفيق بين المجالين بحيث يدعم التنظيم تطوعنا لخدمة مجتمعنا ووطنا والعكس ، حيث أنه وحسب رؤيةفريقنا لا يكتمل إحدى المجالين دون الآخر بذلك نسمو نحو مستقبل أفضل لفريقنا وللفرق الأخرى التي أنشأها زملاؤنا من أبناء هذا الوطن المعطاء .