- 1/2
- 2/2
منار علي – الأحساء
تحت شعار #خذ_الخطوة وتشجيعًا من وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين لأخذ جرعات اللقاح ضد ڤايروس كورونا كوڤيد – ١٩ وبمشاركةعدد من المتطوعين ضمن فرق تطوعية ضمت أبناء وبنات الوطن في صفوفها .
في سابقة جديده على الفرق التنظيمية والتي اختصت بمجال التنظيم دون التطوع يغيّر فريق رؤيه تلك الصورة النمطية وينضم للمشاركة فيالتنظيم من نوع آخر حيث أن هذا التنظيم ” تنظيم / تطوعي ” لا أجر له إنما هدفه خدمة الوطن والسعي في مكافحة هذا الوباء عن بلادنا .
يبدأ فريق رؤية بالدعم والمساندة لحملة التطعيم بمستشفى العمران العام منذ يوم الاثنين الموافق 8-3-2021
ويستمر بمشاركته لمدة أسبوع .
حيث ينضم المتطوعين والمتطوعات لصفوف التنظيم يوميًا من 3:30 مساءً وحتى 8:00 مساءً .
بقيادة علاء الخميس والذي يتحدث لبلادي مصرحًا :
نحن كفريق تنظيمي تطوعي هدفنا التوفيق بين المجالين بحيث يدعم التنظيم تطوعنا لخدمة مجتمعنا ووطنا والعكس ، حيث أنه وحسب رؤيةفريقنا لا يكتمل إحدى المجالين دون الآخر بذلك نسمو نحو مستقبل أفضل لفريقنا وللفرق الأخرى التي أنشأها زملاؤنا من أبناء هذا الوطن المعطاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق رؤية التطوعي التنظيمي مشاركًا في #خذ_الخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.