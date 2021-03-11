بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، بمدينة الرياض، حكم القتـل قصاصًا بمواطن قَتل مواطنة وزوجها، بإطلاق النار عليهما؛ وذلك بسبب خلاف بينهم.
وصرحت الوزارة أن المدعو/ محمد بن جابر بن محمد الشهراني، أقدم على قَتل كل من/ وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي، وزوجها/ مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتـل قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الداخلية” تنفذ حكم القتـل قصاصًا بمواطن قتـل مواطنة وزوجها بسبب خلاف بينهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.