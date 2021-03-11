“الداخلية” تنفذ حكم القتـل قصاصًا بمواطن قتـل مواطنة وزوجها بسبب خلاف بينهم

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، بمدينة الرياض، حكم القتـل قصاصًا بمواطن قَتل مواطنة وزوجها، بإطلاق النار عليهما؛ وذلك بسبب خلاف بينهم.

وصرحت الوزارة أن المدعو/ محمد بن جابر بن محمد الشهراني، أقدم على قَتل كل من/ وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي، وزوجها/ مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتـل قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.