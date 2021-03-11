“الجزائية” تقضي بقتل 5 متهمين تابعين لـ”داعـش” لتورطهم في حوادِث إرهابية

بلادي – الرياض :
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا، بقتل 5 متهمين، من خلية تابعة لداعش مكونة من 45 متهمًا، يتقدمهم زعيم التنظيم في المملكة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تورط المتهمين بعدة حوادِث إرهابية وقعت في المملكة، من أبرزها حادِثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب الحمادي وترصده واغتياله في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي عام 1437هـ.
كما تورط أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، وتفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها، بجانب المشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.
يذكر أن هذه الجرائم تمت تحت قيادة زعيم الخلية المرسل من قيادات التنظيم في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة.
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