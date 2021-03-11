“الصحة”: لقاح كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير يصل إلى 84%

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في خفض معدلات الوفيات.
وذكرت الوزارة أن معدل الوفيات انخفض بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح إلى 72 %، وارتفعت هذه النسبة حتى وصلت إلى 84%.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت في وقت سابق استخدام لقاحي “فايزر-بيونتك” و”أسترازينيكا – أكسفورد” المضادين لفيروس كورونا الجديد.
وبدأت المملكة حملة التطعيم ضد “كورونا” في 17 ديسمبر 2020، وتُعطى الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ومَن يعانون أمراضا مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.
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