“التدريب التقني” يعتمد ضوابط جديدة لصرف مكافآت التفوق العلمي للمتدربين

بلادي – الرياض :

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، ضوابط جديدة لصرف مكافأة التفوق العلمي للمتدربين في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية.

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين، المهندس خالد بركات، أن شروط استحقاق المكافأة جاءت على فئتين، الأولى تُمنح للمتدرب الذي أنهى متطلبات التخرج وتتضمن مبلغ 2000 ريال وشهادة تفوق، والفئة الثانية تُمنح للمتدرب المتفوق في الفصل التدريبي وأثناء مراحل التدريب وتتضمن مكافأة مالية 1000 ريال.

وأضاف أن الفئتين تشترطان تحقيق المتدرب معدلاً تراكمياً لا يقل عن 4.75 من 5، وأن يكون سعودياً أو في حكمه، وألا يكون قد حُرِم أو رَسَب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية، وألا يكون موظفاً.

وتابع بأنه يشترط أن يكون من المنتظمين في الفترة الصباحية، وألا يكون لديه انسحاب أو طي قيد خلال فترة تدريبه، إضافةً إلى شرط يخص الفئة التي يصرف لها مكافأة التفوق الفصلية، وهي ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة له في الفصل التدريبي عن 16 ساعة.

وتُصرف المكافأة للمتفوقين ابتداءً من المستوى التدريبي الثاني للمتدرب ولمرة واحدة، ومن المقرر أن يبدأ الصرف اعتباراً من مطلع العام التدريبي 1443هـ .

وبلغ عدد المتدربين المصروف لهم مكافأة التفوق العلمي للعام الماضي 1440/ 1441هـ عدد 1676 متدرباً ومتدربة.