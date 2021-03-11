وفاة محافظ تربة إثر حادِث مروري

بلادي – الرياض :
تُوفي اليوم (الخميس)، محافظ محافظة تربة، عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر تعرضه لحادث مروري على طريق حضن – الطائف، أثناء توجهه من مقر عمله إلى الطائف.
ونعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة تربة، المفرجي، وتقدمت بالعزاء لذويه، سائلين الله لهم الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة.
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