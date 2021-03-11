أمير الجوف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : تلقى أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف، اليوم (الخميس)، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد. وأشاد الأمير فيصل بجهود أبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا، مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة المملكة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. يذكر أن أمير المنطقة تلقى اللقاح في مركز اللقاح بمركز المعارض في مدينة سكاكا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا التي تنفذها وزارة الصحة.

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