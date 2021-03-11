رسمياً.. الرياض وجدة تستضيفان مباريات 3 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

بلادي – الرياض :

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وكل أطراف اللعبة.

وذكر الاتحاد أن المملكة ستستضيف مباريات 3 مجموعات، وهي المجموعتان الأولى والرابعة في الرياض، بينما ستقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة.

ووقع الاختيار على مدينة الشارقة الإماراتية لاستضافة مباريات المجموعة الثانية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

ومن المقرر أيضا أن تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والتاسعة.

كما شملت قرارات الاتحاد تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

وستقام منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة (21 أبريل- 7 مايو) 2021، بينما تقام مباريات مجموعات منطقة الشرق خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق: الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، واستيكلول الطاجيكي، والفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري، أما المجموعة الثالثة فتضم فرق: الدحيل القطري، والأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، في حين تشمل المجموعة الرابعة السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني، والفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.