113 ألف متجر إلكتروني مسجلة رسميًا في المملكة

بلادي – الرياض :
كشفت مصادر بوزارة التجارة، عن أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة “معروف”، بلغ 113 ألف متجر إلكتروني.
وأشارت المصادر بحسب “عكاظ” إلى أن التسجيل في منصة “معروف” متاح للجميع -نساءً ورجالاً- ولمختلف الأعمال بحسب أنظمة وزارة التجارة.
وأكدت المتابعة الدورية للمتاجر المسجلة في “معروف”، لافتة إلى أنه في حال وجود متجر مخالف لأنظمة الوزارة يتم حذفه من الخدمة.
ومن أبرز أنشطة المتاجر الإلكترونية المسجلة في المنصة: التسويق الإلكتروني، والمطابخ والمخبوزات، ومستلزمات المرأة، والإلكترونيات والإكسسوارات، والتصميم والطباعة، والخدمات الأكاديمية، وتخطيط المناسبات والحفلات، والحلول الإلكترونية.
يذكر أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالدخول لصفحة المتجر الإلكتروني المعني، والضغط على إبلاغ، ثم إنشاء البلاغ.
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