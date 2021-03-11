برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية …. تم عقد ورشة عمل “عرض ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية “لجمعية كيان للأيتام

دوت الخليج : الرياض -‏ د. سحر رجب برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية وبحضور الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة والأستاذة نورة الفايز نائبة رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة شيخة العتيبي المديرة التنفيذية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفات الجمعية، تم صباح اليوم الخميس 11مارس 2021م عقد ورشة عمل “عرض ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية ” لجمعية “كيان” الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة، عبر منصة “زوم ” والتي تأتي ضمن تدخلات مشروع الاحتضان الكلي للجمعية برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية. وقدمها مستشار التدريب عبد الله بن عمر الصقهان من مجموعة بناء الطاقات المحدودة. وذلك لتمكينهم من تحقيق استدامة الجمعية المالية من خلال إكسابهم مهارات تنمية الموارد المالية، والعمل على تطوير وإنتاج المنتجات التسويقية وتمكينهم من منهجيات العمل المناسبة وآليات قياس الأثر والتوثيق للعمل بمنظومة عمل متكاملة ومؤسسية لتحقيق المزيد من الفاعلية والريادة في دعم البرامج والمشاريع التنموية الموجهة للفئات المستفيدة. وقد أوضح المستشار عبد الله الصقهان أن الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية هي موضع اهتمام قادة المنظمات غير الربحية والممولين الحاليين والمحتملين والفئات المستهدفة التي تخدمها المنظمات غير الربحية.

وهدفت الورشة إلى “عرض محاور خطة تنمية الموارد المالية وعرض أهم المستهدفات وعرض المبادرات وخطتها الزمنية” لتحقق الأهداف الاستراتيجية للجمعية. وتم عرض تنمية الموارد المالية من قبل الأستاذة شيخة العتيبي، وأثرت المناقشات الهادفة التي قدمها الأستاذ الصقهان والأستاذة سمها الغامدي والأستاذة نورة الفايز “الورشة” واستفاد منها الجميع.

هذا وشكرت الأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة الجهود الحثيثة والهادفة التي تدعم بها مؤسسة الملك خالد الخيرية جمعية “كيان” الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة من خلال البرامج وورش العمل والدورات المفيدة والهادفة التي تساعد في تجويد عمل الجمعية وتحقيق أهدافها المرجوة.

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