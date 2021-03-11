هل يمكن الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ؟ متحدث الصحة يجيب

بلادي – الرياض :

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الخميس)، من اعتقاد البعض أنه فور أخذ اللقاح يكتسب الشخص المناعة الكافية لكي يمارس حياته دون احترازات، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد خطأ كبير.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مناعة الإنسان منذ أخذ اللقاح تبدأ في الارتفاع بالساعات والأيام والأسابيع، حتى تصل للمناعة العالية، التي يمكن بعدها للإنسان أن يكون في حالة أمان أعلى بكثير من الآخرين، ممن لم يأخذوا اللقاح.

وأشار إلى أنه ما دامت هناك جائحة، فيجب على الشخص ألا يعرّض نفسه لخطر الإصابة، حتى إذا وصلت مناعته لمستوى عالٍ من الحماية.