أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”.. وهذا المطلوب من المستثمرين

بلادي – الرياض :
كشفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الخميس)، عن صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.
وطالبت المستثمرين الذين لديهم عقود في تلك المنطقة بمراجعة إدارتي العقود والتحصيل، وذلك بهدف تحديث بياناتهم، وسداد المستحقات المترتبة عليهم، تمهيدا لنقل عقودهم للهيئة.
وأشارت إلى أن الفترة المحددة لنقل عقود المستثمرين للهيئة شهر واحد، ولن يتم بعدها النظر في أي مطالبة.
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