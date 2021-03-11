تحت رعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في 28 مارس

بلادي – الرياض :

تكرم الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، الفائزين بالدورة الثامنة، يوم الأحد 28 مارس الجاري، وذلك عبر البث المباشر في حسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الأمين العام للجائزة، الدكتور فهد المغلوث، إلى أن موضوع الجائزة هذا العام خُصص عن “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر”، وحُددت 5 أفرع للتميز.

وأوضح أن فرع “التميز في الإنجاز الوطني عن برنامجها” فاز به كل من: وزارة التعليم عن “منصة مدرستي”، ووزارة الصحة عن برنامجها “التطوع الصحي في وزارة الصحة”، فيما فازت الهيئة العامة للأوقاف بفرع “التميز في الوقف الإسلامي” عن وقف “أوقاف الهيئة العامة للأوقاف”، بينما فاز المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة بفرع “التميز في برامج العمل الاجتماعي” عن “مبادرة خير المدينة”.

وأضاف أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم السبيعي فاز في فرع “التميز لروُّاد العمل الاجتماعي”، في حين فاز في فرع “المسؤولية الاجتماعية للشركات” كل من: الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة “برامج مجتمعية نُفذت خلال جائحة كورونا”، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة “دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).