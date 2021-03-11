وزير الثقافة يوجه بطباعة الأعمال الشعرية والأدبية للأمير بدر بن عبد المحسن

بلادي – الرياض :

وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بجمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وإعادة طبعها بنسخ جديدة وبقالب طِباعي يليق بمكانته وقيمته في تاريخ الأدب السعودي.

وأكدت هيئة الأدب والنشر والترجمة في الوزارة، أن الوزير شدد على ضرورة الاحتفاء بالمنجَز الأدبي للأمير بدر، وإعادة تقديمه كاملاً في طبعات حديثة، تقديرًا لإسهاماته الفاعلة في الحراك الإبداعي السعودي خلال العقود الـ5 الماضية.

من جانبه، ثمَّن الأمير بدر مبادرة وزير الثقافة ودوره الكبير في خدمة الثقافة السعودية وحفظها وتطويرها.