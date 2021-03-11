“المرور” يلقي القبض على سائق مركبة تجول بها وسط المتنزهين في حديقة بالرياض

بلادي – الرياض :
ألقت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، القبض على سائق مركبة، تجول بها داخل إحدى الحدائق، وأحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية.
وجاء القرار ردًا على فيديو متداول لقيام السائق بالتجول بسيارته داخل حديقة بحي النخيل بالعاصمة الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو الواقعة بعد أن تحركت المركبة بين المارة دون اكتراث، ما شكّل تهديدًا لهم.
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