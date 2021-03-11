“الحدود الشمالية” توضح حقيقة هبوب عاصفة غبارية ضخمة على عرعر

بلادي – الرياض : نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية، اليوم (الخميس)، صحة مقطع الفيديو المتداول عن هبوب عاصفة غبارية ضخمة في مدينة عرعر. وأوضحت أن الفيديو المتداول لعاصفة غبارية على أنها في مدينة عرعر غير صحيح، وأن تاريخه يعود لوقت سابق، حيث حدثت العاصفة في إحدى مناطق المملكة.

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