جريمة غامضة.. مصرع امرأة حرقاً وانتحار زوجها تحت عجلات شاحنة على طريق سريع

بلادي – الرياض :

كشفت مصادر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في حـادث وقع اليوم (الخميس) على طريق الرياض – الطائف السريع، أسفر عن وفاة زوجة في ظروف غامضة، كما توفي زوجها تحت عجلات شاحنة على الطريق.

وأوضحت، وفقا لـ”سبق”، أن مسافرين شاهدوا سيارة تشتعل فيها النيران بجانب الطريق، وبعد توقفهم لاحظوا امرأة تجلس في المقعد الأمامي، وبعد إخراجها اتضح أنها متوفاة.

وأضافت أنه بعد إخراج الزوجة عمد زوجها لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق، ليصاب بإصابات بليغة، وتم إسعافه للمستشفى، ولكنه فارق الحياة.

وأشارت إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عُثر بالموقع على طفلين، أحدهما عمره عام ونصف العام والآخر عمره شهران، إضافة إلى فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة.