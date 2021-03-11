القبض على مواطن ووافد تباهيا بتناول “الكحول” في المدينة المنورة

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مواطن ووافد تباهيا بتناول المشروبات الكحولية.
وأوضح سناب الداخلية أن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة رصدت مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتناول مشروبات كحولية في أكواب، ويوثق ذلك ويتباهى به.
وأشار إلى أنه تم تحديد هوية المتهم وهو مواطن، وبرفقته وافد من الجنسية الباكستانية، وهما بالعقد الرابع من العمر، مبينة أنه جارٍ إحالتهما للنيابة العامة.
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