وكيل “الصحة” يكشف سبب اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد استرازينيكا

بلادي – الرياض :
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، سبب اللغط الدائر حول لقاح أكسفورد استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح أن اللغط مفتعل لأن اللقاح غير ربحي، وأكثر مرونة من ناحية التخزين والتوزيع، وله آلية ترخيص مختلفة تمكّن من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول.
وأشار إلى أن فعالية اللقاح على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية، مبيناً أن دولتي النمسا وكوريا الجنوبية استأنفتا التطعيم به بعد تعليقه جزئياً.
وشدد على أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كورونا، وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية.
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