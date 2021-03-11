بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، على مناطق: “الحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس المتوقع غداً الجمعة: ارتفاع درجات الحرارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة على أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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