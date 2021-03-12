بلادي – الرياض :
دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الجمعة)، المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل عدد من الوظائف الإدارية على سلم الموظفين العام.
وقالت الوزارة إن الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بنظام التعاقد وعددها 44 وظيفة، وهي مخصصة للجنسين.
وأبانت أنه يمكن للراغبين التقدم على الوظائف من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحج” تعلن توفر وظائف إدارية.. وتدعو الخريجين والخريجات للتقدم لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.