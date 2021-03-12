“الحج” تعلن توفر وظائف إدارية.. وتدعو الخريجين والخريجات للتقدم لها

بلادي – الرياض :

دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الجمعة)، المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل عدد من الوظائف الإدارية على سلم الموظفين العام.

وقالت الوزارة إن الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بنظام التعاقد وعددها 44 وظيفة، وهي مخصصة للجنسين.

وأبانت أنه يمكن للراغبين التقدم على الوظائف من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.